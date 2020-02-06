Рада отказалась отменить закон о среднем образовании

Рада отклонила проект постановления 0901-П «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта Закона Украины» О полном общем среднем образовании«.

Документ набрал всего 58 голосов народных депутатов.

Таким образом, закон теперь может быть подписан ередседателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту.

Инициатором проекта постановления 0901-П являются члены фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская и Михаил Папиев.

Напмоним, Верховная Рада 16 января приняла закон «О полном общем среднем образовании».

Законом определяется, что языком образования является государственный язык, а также урегулируется вопрос обучения на языках коренных народов и национальных меньшинств.

Согласно документу, обучение в школах на языке национальных общин, в том числе на русском, будет в полном объеме осуществляться только до пятого класса (наряду с изучением украинского языка). После пятого класса обучение на родном языке постепенно будет вытесняться обучением на украинском языке. Так, с пятого класса по классы старшей школы объем предметов, изучаемых на украинском языке, вырастет с 20% до 80%.