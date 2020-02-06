В Госкосмосе и на заводе «Арсенал» проходят обыски

На территории Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) и завода «Арсенал» проходят обыски по делу о растрате имущества.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

«На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод „Арсенал“ проходят обыски. Основание: расследование о растрате имущества государственным предприятием завод „Арсенал“, начатое в 2019 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ГКАУ тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

Как сообщалось, 15 января следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали начальника оздоровительно-профилактического центра «Мрія» Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины во время получения им неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долл. По предварительной информации, начальник Центра требовал от предпринимателя 5 тыс. долл. за заключение договора аренды 9 летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками указанного Центра.

Досудебное расследование осуществляется по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенного должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса), и присвоение военного имущества (ч. 3 ст. 410 УКУ).