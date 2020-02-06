В Госкосмосе и на заводе «Арсенал» проходят обыски

На территории Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) и завода «Арсенал» проходят обыски по делу о растрате имущества.
Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
«На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод „Арсенал“ проходят обыски. Основание: расследование о растрате имущества государственным предприятием завод „Арсенал“, начатое в 2019 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ГКАУ тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.
Как сообщалось, 15 января следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали начальника оздоровительно-профилактического центра «Мрія» Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины во время получения им неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долл. По предварительной информации, начальник Центра требовал от предпринимателя 5 тыс. долл. за заключение договора аренды 9 летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками указанного Центра.
Досудебное расследование осуществляется по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенного должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса), и присвоение военного имущества (ч. 3 ст. 410 УКУ).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016