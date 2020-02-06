Глава Минфина Шотландии ушел в отставку из-за переписки с подростком

Министр финансов в правительстве Шотландии Дерек Маккей ушел в отставку после того, как газета The Scottish Sun сообщила о его переписке с несовершеннолетним. По данным издания, министр, который в 2013 году объявил о своей гомосексуальности и развелся с женой, в течение полугода переписывался в Facebook и Instagram с 16-летним юношей, отправив тому около трехсот сообщений. Политик называл своего адресата милым, хвалил его прическу, просил, чтобы их переписка осталась тайной и приглашал его встретиться.

«Такой человек, как он, не должен говорить такие вещи мальчику — это выглядит так, как будто он чего-то хочет от моего сына. Друзья моего сына, его девушка могут говорить ему, что он милый, но не этот странный тип», — заявила газете мать юноши.

6 февраля Маккей должен был представить в парламенте Шотландии проект бюджета на 2020-2021 год, однако за несколько часов до этого объявил об отставке.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен уже подтвердила, что приняла отставку министра. Лидер шотландских консерваторов Джексон Карло призвал Маккея покинуть и парламент Шотландии.