Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal

Международная платежная система PayPal пока не работает в Украине, поскольку не видит перспектив.
Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью Общественному.
«Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина — неинтересный для них рынок», — сообщил он.
По мнению Дубилет, пока нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения украинского регулирования и законодательства.
«Судя по всему, он (PayPal — ред.) просто не видит достаточно для себя потенциала», — сообщил Дубилет.
Министр добавил, что Украине нужно расти экономически, чтобы стать «привлекательной» для PayPal. Также Дубилет считает, что со временем PayPal обязательно заработает в Украине.
PayPal — международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском. Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Они могут осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.
PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии.
В отличие от большинства других электронных платежных систем, PayPal работает с настоящими деньгами, а не «титульными знаками». Для мгновенного пополнения и вывода средств PayPal предлагает прикрепить к счету в системе банковскую карту или счет.
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