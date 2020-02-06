ФБР расследует около тысячи дел о краже технологий Китаем

Федеральное бюро расследований США в настоящее время расследует около тысячи дел о краже технологий, в которой Вашингтон обвиняет Китай. Об этом рассказал в четверг директор ФБР Кристофер Рэй.

«У ФБР около 1000 расследований о попытках кражи Китаем технологий США во всех 56 наших отделениях, эти расследования охватывают каждый промышленный сектор», — сказал Рэй на пресс-конференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований. Директора ФБР цитирует агентство Reuters. По словам Рэя, экономическая угроза, исходящая, по мнению Вашингтона, от Китая, является «разнообразной и многоуровневой».

При этом директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с утверждением, что в приоритете у КНР технологии в области авиации и производства электродвигателей.

Помощник директора ФБР Джон Браун, ответственный за контрразведку, в свою очередь рассказал, что в 2019 году бюро задержало 24 человека за участие в предполагаемой краже технологий со стороны Китая, а общее число задержанных по этим основаниям в 2020 году составило к настоящему моменту 19 человек.

США неоднократно обвиняли Китай в краже американских технологий.

5 мая 2019 года президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая 2019 года внес китайскую компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.