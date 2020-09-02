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Украинцы из всех силовиков больше всего не любят Авакова и Сытника

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Украинцы из всех силовиков больше всего не любят Авакова и Сытника

Большинство украинцев негативно оценивают работу руководителей правоохранительных органов, больше всего негатива у главы МВД Арсена Авакова, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Так, согласно данным опроса, работу главы СБУ Ивана Баканова негативно оценивают 43,9% респондентов, в то время как деятельность генпрокурора Ирины Венедиктовой вызывает негативную реакцию 49,5% опрошенных, директора НАБУ Артема Сытника — 51,2%, и.о. главы ГБР Александра Соколова — 41,2%, прокурора САП Назара Холодницкого — 49,1%.

«У СБУ самый большой запас доверия как у спецслужбы, в то же время оценка руководителя СБУ существенно ниже доверия. Это означает, что успешная деятельность СБУ будет содействовать оценке руководства, в то время как ошибки и нарушения со стороны главы СБУ будут подрывать доверие к службе в целом», — отмечается в результатах исследования.

Наихудшая ситуация с уровнем доверия среди украинцев у Авакова — деятельность главы МВД негативно оценивают 70% опрошенных. Баланс позитивной-негативной оценки деятельности министра составляет −52%.

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В то же время, как показал опрос, Аваков является наиболее узнаваемым руководителем среди глав всех силовых ведомств — о нем не слышали всего 3% респондентов.

Арсен Аваков, опрос, Артем Сытник
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Среда, 2 сентября 2020
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