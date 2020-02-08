Аваков считает, что нацгвардейца Маркива удасться вернуть в Украину

Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает, что дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации, которая сейчас находится с рабочим визитом в Италии.
«Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата!», — приводит слова Авакова пресс-служба МВД Украины в субботу.
Как сообщалось, 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Риме во время встречи обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности, дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
«Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня», — подчеркнул президент.
В свою очередь мать Маркива поблагодарила Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.
12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.
Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года.
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