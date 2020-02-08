В Польше в прошлом году поймали свыше 13 тысяч нелегально работавших украинцев

В 2019 году польские пограничники при проверках легальности пребывания иностранцев обнаружили 13,3 тыс. граждан Украины, трудоустроенных с нарушением закона.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает Укринформ.

Как отмечается, польские пограничники провели почти 4,1 тыс. проверок легальности трудоустройства иностранцев. По их результатам оказалось, что с нарушением законодательства Польши работали более 14,7 тыс. лиц.

Подавляющее большинство нарушителей составляли украинцы — 13,3 тыс. Кроме того, среди нелегалов оказались 476 грузин, 326 молдаван и 243 белоруса.