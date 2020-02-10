Трамп похвастался рейтингами после процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рейтинги одобрения его деятельности на посту главы государства демонстрируют рекордно высокие показатели и причиной тому — процедура импичмента, которая закончилась 5 февраля оправданием Трампа по всем статьям обвинения. Такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.

При этом глава государства поблагодарил представителей Демократической партии и спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

«Рейтинг одобрения 95% в Республиканской партии, рекорд! 53% в целом. Коррумпированные политики-демократы со сфабрикованным импичментом привели меня к самым высоким показателям по опросам. Спасибо, Нэнси!» — заявил американский лидер.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.