В Африке крупнейшее за десятилетия нашествие саранчи

Пустынная саранча пересекла северо-восточную границу Уганды и вторглась в сельскохозяйственные районы страны. Об этом сообщили в понедельник местные СМИ.
Последнее крупное нашествие саранчи на территорию Уганды происходило 70 лет назад.
По получению первых сообщений о проникновении саранчи глава правительства Уганды созвал чрезвычайное совещание, на котором был утвержден план борьбы с этими насекомыми. Немедленно были развернуты посты наблюдения за саранчой. В понедельник начались полеты авиации, которая приступила к обработке пестицидами полей, на которые проникли насекомые.
Правительство выделило сумму в размере 15 млрд шиллингов ($4,5 млн) для борьбы с саранчой. В частности, будет оказана помощь пострадавшим фермерским хозяйствам. Начаты консультации с Кенией, откуда эти насекомые проникают сейчас на территорию Уганды.
Нынешняя вспышка саранчи зародилась в Йемене, где с начала минувшего года создались природные условия для быстрого размножения пустынной или африканской саранчи. С Аравийского полуострова саранча проникла в Эфиопию и Эритрею. Затем она поразила западные и восточные районы Сомали. Правительство этой страны на Африканском Роге 2 февраля объявило чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи. С юга Сомали саранча распространилась на Кению, а сейчас перелетела в Уганду.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что нынешнее небывалое за последние 25 лет нашествие саранчи на страны Африканского Рога и Восточной Африки грозит крупными потерями нового урожая и голодом.
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