В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра

Канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра, населявшего планету почти 80 миллионов лет назад, «находка» получила имя Thanatotheristes degrootorum — «Жнец смерти», сообщается в блоге Королевского Тиррелловского палеонтологического музея в Канаде.
«Мы рады сообщить о новом виде тираннозавра, первом за 50 лет, обнаруженном в Канаде», — заявил представитель музея Франсуа Террьен. Последним динозавром, обнаруженным в стране в 1970 году, был плотоядный дасплетозавр.
«Это открытие значимо тем, что заполняет пробел в нашем понимании эволюции тираннозавра», — отметил Террьен.
Недавно открытый вид входит в группу двуногих хищников, к которой относится знаменитый тираннозавр Рекс (Tyrannosaurus rex), прибывший на территорию Северной Америки на несколько миллионов лет позже.
Thanatotheristes, получивший свое имя от Танатоса (олицетворяющего смерть в греческой мифологии) и слова theristes («жнец») почти на 2,5 миллиона лет старше своего ближайшего родственника. Вместе с «Жнецом смерти» по территории, где сейчас находится провинция Альберта, в тот период ходили такие динозавры как растительноядный Ксеноцератопс и метровый Колепиоцефал (Colepiocephale).
Установить, что речь идет именно о новом виде динозавров, ученым помог анализ уникальных фрагментов черепа. «Thanatotheristes можно отличить от всех других тираннозавров по многочисленным особенностям черепа, наиболее заметны вертикальные линии на верхней челюсти», — заявил Джаред Ворис — аспирант канадского университета Калгари, который является основным автором исследования.
Череп «Жнеца» обнаружил фермер и энтузиаст палеонтологии Джон Де Грут, во время похода в горы. Теперь канадские палеонтологи могут похвастаться уже пятью видами тираннозавров, населявшими провинцию Альберта.
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