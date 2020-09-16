На аукцион в Нью-Йорке продадут один из самых полных скелетов тираннозавра

Скелет тираннозавра (хищного ящера, обитавшего на Земле около 67 млн лет назад) будет выставлен на продажу аукционным домом Christie’s. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, отметив, что до аукциона, назначенного на 6 октября, скелет будет выставлен в витрине на Манхэттене. По оценкам экспертов, этот лот может быть продан за $6-8 млн.

Это один из самых полных скелетов тираннозавра, в нем насчитывается 188 костей. Его фрагменты обнаружил в 1987 году при раскопках в штате Южная Дакота палеонтолог-любитель Стэн Сэкрисон. Первоначально его находку посчитали частью скелета травоядного динозавра трицератопса, и лишь в 1992 году ученые пришли к выводу, что обнаружен скелет тираннозавра. Как отметила газета The New York Times, потребовалось в общей сложности 30 тыс. человеко-часов для того, чтобы очистить скелет от отложений. По оценкам экспертов, тираннозавр весил 7-8 тонн — примерно вдвое больше, чем африканский слон; а его зубы были более чем 27 см в длину.

В 1997 году скелет тираннозавра был продан на аукционе Музею естественной истории Филда в Чикаго за $8,36 млн, и, как отметила The New York Times, на предстоящем аукционе этот рекорд может быть превзойден.