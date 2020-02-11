Зеленский рассказал, в чем сложность «дела Майдана»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что расследование и доведение до конца дел о трагических событиях на Майдане Независимости во время Революции Достоинства является самым сложным в стране.

«Потерянные доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий многие убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране — это Майдан», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Зеленский указал, что этими делами точно «занимаются все».

«Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, — не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы делаем все возможное», — заявил он.