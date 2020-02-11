Милованов порадовался за украинскую курятину

Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства мяса птицы в 2020 году, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов со ссылкой на прогнозы аналитического агентства Index Mundi.

«По их расчетам, темп роста производства курятины в год вырастет на 8,61%. Таким образом, общее количество продукции составит 1,45 млн тонн», — написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Министр указал, что Украина традиционно находится в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК.

«Мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое — по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы — занимаем седьмое место», — отметил Милованов.