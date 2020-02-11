Онищенко просит политического убежища в Германии

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища. Об этом сообщил в разговоре с DW адвокат украинца Инга Миноджио.
По словам адвоката, в Украине «катастрофические условия содержания в следственных изоляторах». Также он говорит, что главный политический оппонент Онищенко — Петр Порошенко — «даже после потери власти остается очень влиятельным», что якобы представляет опасность для бывшего депутата.
«В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного», — подчеркнул адвокат.
Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко должны экстрадировать в Украину из Испании, где он скрывается от следствия. По его словам, бывший нардеп проиграл все судебные процессы в Испании и есть решение о его экстрадиции.
Отметим, в феврале 2019 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении Онищенко, которого подозревают в организации «газовых схем».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016