Темпы роста числа инфицированных в Китае снижаются

Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом (COVID-19, Corona Virus Disease — 2019) в Китае за последнюю неделю сократились на 48,2%. Об этом в среду на брифинге заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьезная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции. Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост подтвержденных случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2015 новых случаев в день», — указал представитель ведомства.

«Максимальный однодневный прирост предполагаемых случаев заболевания был зафиксирован 5 февраля и составил 5328, к 11 февраля он снизился до 3342. Снижение этих двух показателей составило, соответственно, 48,2% и 37,3%», — подчеркнул он.

Как отметил представитель ведомства, доля излечившихся от заболевания в Китае за две недели возросла с 1,3% до 10,6%. «Темпы роста числа людей, выписанных из больниц, увеличиваются довольно быстро. Наиболее низкий показатель был зафиксирован 27 января — тогда он составлял 1,3%. К 11 февраля он увеличился до 10,6%», — сказал он.

Напомним, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.