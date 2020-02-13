В Украину заходит один из крупнейших мировых портовых операторов

Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine, написал на своей странице в Facebook совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер утром в четверг.

«Сегодня DP World заходит в Украину! Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, Украина станет 51-й страной, где оперирует DP World», — сообщил он.

Ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил компании DP World Ukraine B.V. (Роттердам, Нидерланды) совместно с компанией Star Span Holdings LTD (Никосия, Кипр) приобрести контроль над компанией Container Terminal Yuzhny B.V.