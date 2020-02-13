В Китае зафиксирован рекордный рост смертей от нового коронавируса

За последние сутки в китайской провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии нового коронавируса, от осложнений умерли 242 человека. Об этом сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.
В общей сложности в провинции насчитывается 1310 смертельных случаев, включая 1036 случаев в Ухане. Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть. Ранее 12 февраля власти провинции сообщали о 1068 жертвах заболевания.
Это рекордное увеличение числа погибших от вируса: до сих пор наибольшее увеличение числа смертей за сутки было зафиксировано 10 февраля (103 новых смерти), пишет Reuters.
Китайские власти отмечают, что перешли на новую методику диагностирования и пересмотрели поставленные ранее диагнозы: из-за этого число зафиксированных случаев заражения увеличилось.
Так, за сутки в Хубэе было зафиксировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом. 13 436 из них приходятся на столицу провинции. Всего на территории Хубэя заболели 48 206 человек.
В общей сложности врачи зарегистрировали на утро 13 февраля 48 206 случаев заражения новым коронавирусом.
При этом 3441 пациент был выписан из больниц. За сутки их число увеличилось на 802 человека. На лечении до сих пор находятся 33 693 пациента, состояние 5647 из них оценивается как критическое.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016