Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса объяснил, почему доллар лучше Bitcoin

Рынок криптовалют является «большой мусорной помойкой», сказал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на Montana Eco 2020 в Монтане. Он отметил, что не стал бы дарить Bitcoin в качестве инвестиции своей годовалой дочери, а выбрал бы более прибыльные государственные облигации, передает Bitcoinist.

Кашкари добавил, что криптовалюта также уступает доллару США. Разница заключается в том, что за эмиссию традиционных валют отвечает государство, а цифровые монеты может создать кто угодно и их выпуск плохо контролируется, считает глава ведомства.

«Причина, по которой доллар имеет ценность, заключается в том, что правительство США имеет законную монополию на производство доллара. В мире криптовалют существуют тысячи мусорных монет. Люди буквально были разорены на десятки миллиардов долларов, и наконец-то Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла участие в борьбе с этим», — пояснил Кашкари.

В декабре прошлого года президент Федерального резервного банка Миннеаполиса сравнил Bitcoin с тряпичными куклами. Кашкари подчеркнул, что в первой криптовалюте нет смысла вне зависимости о того, сколько она стоит.