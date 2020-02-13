Комитет Рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым

Профильный комитет Верховной Рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации. Об этом в четверг сообщил депутат парламента от фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 11 февраля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что допускает возможность пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Позже он заявил, что его слова «вырвали из контекста».