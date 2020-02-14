«Газпром» хочет через суд взыскать с «Молдовагаз» долги Приднестровья

Российский «Газпром» обратился в Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России (ТПП) с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в $246,41 млн, сообщают местные СМИ. Обращение состоялось в декабре 2019 года, задолженность образовалась якобы за газ, поставленный из России в 2017 году.

АО «Молдовагаз» образовано в 1999 году. Акционерами компании являются «Газпром» (50% акций), правительство Республики Молдова (35,33%), Кабинет министров Приднестровья (13,44%) и миноритарные акционеры (1,23%).

Это уже не первый суд «Газпрома» с «Молдовагазом». В феврале 2019 года «Газпром» обратился в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП России с иском в $329,55 млн о взыскании с «Молдовагаза» задолженности за природный газ, поставленный в 2016 году. 5 августа 2019 года этот суд вынес решение об удовлетворении исковых требований «Газпрома».

Основной размер долга за газ Молдавии перед «Газпромом» образовался за счет поставок непризнанным территориям Приднестровья в 2011–2019 годах из-за неплатежей потребителей этого региона.