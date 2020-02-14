Дефицит внешнеторгового баланса Украины сократился благодаря РФ

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составило $3,63 млрд, что на 41,5% меньше, чем в 2018 году ($6,21 млрд), и связано с резким улучшением торговли услугами с РФ, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, в минувшем году экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% — до $63,68 млрд, тогда как импорт — только на 6%, до $67,31 млрд.

Основное улучшение произошло за счет роста профицита торговли услугами на 63,4% — до $8,71 млрд: их экспорт подскочил сразу на 30,9% — до $15,24 млрд, тогда как импорт — всего на 3,5%, до $6,53 млрд.

При этом, в частности, экспорт услуг РФ вырос сразу на 85,3% — до $6,18 млрд, тогда как их импорт из России — всего на 4,4%, до $0,29 млрд. Вероятно это объясняется платежом в $2,9 млрд, который перечислил «Газпром» «Нафтогазу» в конце года в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями о контракте на транзит.

В то же время в торговле товарами в минувшем году импорт рос быстрее экспорта. В целом за год поставки в Украину увеличились на 6,3% — до $60,78 млрд, тогда как поставки из Украины — на 5,8%, до $50,06 млрд. В результате дефицит торговли товарами повысился на 8,8% — до $10,72 млрд.

Согласно данным Госстата, в минувшем году наметились негативные тенденции в торговле с ЕС: рост экспорта замедлился до 3,9% с 14,3% годом ранее, тогда как импорт — до 7,5% с 12,7%, в результате чего дефицит в торговле с ЕС вырос сразу 31,5% — до $4,56 млрд.

Экспорт украинских товаров в ЕС в 2019 году, в частности, увеличился на 3% — до $20,75 млрд, тогда как импорт европейских товаров в Украину вырос на 7,7% — до $24,99 млрд.

Экспорт в РФ из Украины в минувшем году сократился на 11,2% — до $3,24 млрд, тогда как импорт из РФ — на 13,6%, до $6,99 млрд.

Как сообщалось, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года. Экспорт товаров и услуг в 2018 году вырос на 8,6%, импорт — на 14,3%.