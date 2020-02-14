Войти
Гончарук заметил успешность медреформы
позиция
Гончарук заметил успешность медреформы
В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма
официально
В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Дефицит внешнеторгового баланса Украины сократился благодаря РФ

183
Дефицит внешнеторгового баланса Украины сократился благодаря РФ

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составило $3,63 млрд, что на 41,5% меньше, чем в 2018 году ($6,21 млрд), и связано с резким улучшением торговли услугами с РФ, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, в минувшем году экспорт товаров и услуг возрос на 11,2% — до $63,68 млрд, тогда как импорт — только на 6%, до $67,31 млрд.

Основное улучшение произошло за счет роста профицита торговли услугами на 63,4% — до $8,71 млрд: их экспорт подскочил сразу на 30,9% — до $15,24 млрд, тогда как импорт — всего на 3,5%, до $6,53 млрд.

При этом, в частности, экспорт услуг РФ вырос сразу на 85,3% — до $6,18 млрд, тогда как их импорт из России — всего на 4,4%, до $0,29 млрд. Вероятно это объясняется платежом в $2,9 млрд, который перечислил «Газпром» «Нафтогазу» в конце года в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между компаниями о контракте на транзит.

В то же время в торговле товарами в минувшем году импорт рос быстрее экспорта. В целом за год поставки в Украину увеличились на 6,3% — до $60,78 млрд, тогда как поставки из Украины — на 5,8%, до $50,06 млрд. В результате дефицит торговли товарами повысился на 8,8% — до $10,72 млрд.

Согласно данным Госстата, в минувшем году наметились негативные тенденции в торговле с ЕС: рост экспорта замедлился до 3,9% с 14,3% годом ранее, тогда как импорт — до 7,5% с 12,7%, в результате чего дефицит в торговле с ЕС вырос сразу 31,5% — до $4,56 млрд.

Экспорт украинских товаров в ЕС в 2019 году, в частности, увеличился на 3% — до $20,75 млрд, тогда как импорт европейских товаров в Украину вырос на 7,7% — до $24,99 млрд.

Читайте также: Экономические настроения в Украине ухудшились

Экспорт в РФ из Украины в минувшем году сократился на 11,2% — до $3,24 млрд, тогда как импорт из РФ — на 13,6%, до $6,99 млрд.

Как сообщалось, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года. Экспорт товаров и услуг в 2018 году вырос на 8,6%, импорт — на 14,3%.

торговля, Госстат, внешнеторговый баланс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 14 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016