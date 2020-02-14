Коронавирус перебрался на новый континент

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Египет стал первым из африканских государств, где отмечено это заболевание, говорится в сообщении.

Напомним, ранее эксперт ВОЗ заявил о возможности заражения новым коронавирусом двух третей населения Земли.