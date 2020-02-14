За Зеленского на посту президента вновь проголосовали бы 38,4% украинцев

Относительное большинство украинцев (38,4%) готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского в случае, если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis «Социально-политическая ситуация в Украине», проведенного 1-10 февраля 2020 года.
При этом лидера партии «Европейская солидарность» пятого президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать на президентских выборах 9,6% опрошенных, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — 9,3%, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 7,5%, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 3,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 2,4%.
Остальных кандидатов готовы поддержать менее 2% украинцев. При этом 13,3% опрошенных заявили, что не принимали бы участия в голосовании, а 7,8% затруднились с ответом.
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