Оперативную квартиру Службы разведки «увели» после выделения в служебное пользование, сообщает портал Антикор.

Согласно приказу врио Главы Службы внешней разведки Украины Андрея Алексеенко в августе 2018 года, двухкомнатную квартиру в Киеве было передано в служебное пользование сотруднику Службы Егору Валериевичу Божку.

Об этом сказано в документе, который разместило издание.

Так, Божку и членам его семьи в составе 4 человек «на время прохождения военной службы» было передано квартиру общей площадью 69,9 м. кв. по адресу — ул. Леонтовича, 7 (кв.4).

Однако, как сообщают журналисты, по состоянию на сегодня, указанная квартира находится в частном пользовании. Имущественно было приватизировано, несмотря на то, что являлось служебным и использовалось в оперативных целях.

Согласно данным сайта агентства недвижимости в Киеве, аренда квартиры общей площадью около 100 м. кв в доме по улице Леонтовича,7 может достигать более 1000 долларов в месяц.