Замглавы МИД подал в отставку

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в четверг подал в отставку с занимаемой должности.
«Прошу освободить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по собственному желанию», — говорится в тексте заявления от 2 декабря, копию которого Божок опубликовал в Тwitter.
Комментируя свое решение, он отметил, что расскажет о причинах спустя некоторое время. «Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!» — написал замглавы МИД.
Кабинет министров Украины назначил Божка заместителем министра иностранных дел Украины 13 марта 2013 года.
Украинский дипломат Егор Божок (1980 г.р.) с июня 2015 года — исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, в сентябре 2017 года был назначен главой Службы внешней разведки Украины, после чего был назначен замглавы МИД.
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