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Путин уволил Суркова с должности помощника президента РФ

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Путин уволил Суркова с должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба.

Отметим, что Сурков много лет был куратором «украинского направления» в Кремле.

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В конце января близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объявил, что тот решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении».

Владислав Сурков
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