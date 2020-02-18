Путин уволил Суркова с должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, сообщает пресс-служба.

Отметим, что Сурков много лет был куратором «украинского направления» в Кремле.

В конце января близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объявил, что тот решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении».