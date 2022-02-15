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В РФ заявили, что им тесно в границах «похабного» Брестского мира

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В РФ заявили, что им тесно в границах «похабного» Брестского мира

Современная Россия за мир, однако она не может находиться в границах, установленных в 1918 году — после подписания Брестского мира с Германией, считает бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

«Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного (Брестского — Ред.) мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный», — написал Сурков в статье «Туманное будущее похабного мира», опубликованной во вторник на портале «Актуальные комментарии».

Экс-помощник президента РФ напоминает, что в 1918 году «состоялось историческое (и отчасти истерическое) заседание ЦК партии большевиков». «На нем было утверждено решение о заключении мира с Германией. Этот мир, известный как Брестский, заранее получил в оппозиционной прессе (таковая тогда еще имелась) дополнительное и более четкое название — похабный», — пишет Сурков.

По его словам, результатом этого договора стали большие территориальные потери России. «И действительно, мир получился прямо оскорбительный. По его условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины. Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен. Похабнее некуда», — отмечает Сурков.

«Но геополитические процессы медлительны, их результаты не сразу проступают из-под нагромождений ошеломляющих событий. Распад России, начавшийся в 17-18 гг. прошлого века и как будто остановленный коммунистическим государством ценой колоссальных жертв, на самом деле не прекратился. Великий могучий Советский Союз оказался на поверку не крепостью, а чем-то вроде чернобыльского саркофага, внутри которого продолжались реакции деления, разложения и отчуждения», — говорится в статье.

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Далее Сурков рассуждает о том, что после распада СССР Россия вернулась на западе к границам февраля-марта 1918 года. «В итоге — если сравнить современную карту европейской части нашей страны с картой, утвержденной пресловутым Брестским миром, то вряд ли найдется много отличий. Поразительно, но западная граница нынешней России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 г. малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума», — пишет бывший помощник президента.

«Получается, Россия, спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы „похабного мира“. Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему», — считает бывший помощник президента.

«И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной», — полагает Сурков.

Владислав Сурков, отношения с Россией
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