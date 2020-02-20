Кличко заговорил о продлении ветки киевского метро в направлении Броваров

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает возможности строительства продолжения столичного метро в направлении Броваров (Киевская обл.) в рамках развития киевской агломерации.
«Город растет, это не секрет. Вышгород, Ирпень, Бровары — города-спутники, и мы пользуемся одной инфраструктурой, в том числе транспортной. Мы говорили о том, что метро будет двигаться в направлении Броваров, такие планы есть, и в один день метро будет идти до Броваров», — сказал Кличко в эфире телеканала «Украина-24» в среду.
По его словам, развитие агломерации будет происходить по примеру европейских стран.
«Мы создаем агломерацию, чтобы все вызовы, которые есть на сегодняшний день, всю работу согласовать с городами-спутниками. Мы берем лучшие примеры, которые работают в европейских странах, и адаптируем к нашим реалиям», — сообщил он.
Мэр также напомнил об открытии весной первой очереди столичного зоопарка с многоуровневым паркингом, завершения строительства Шулявского путепровода к лету, старте в текущем году реконструкции моста Патона, а также презентации обновленного фуникулера и фонтана.
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