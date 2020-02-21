Правительство собирается обновить макропрогноз

Кабинет министров Украины планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе отчета правительства в Верховной Раде в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
«Естественно, макропрогноз надо пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает, и, я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год», — сказал он.
Гончарук также подчеркнул, что пересмотр экономического макропрогноза — обычное дело для всех стран и международных финансовых институций, а также отметил, что поводом для пересмотра макропрогнозов развития экономики в мире может стать, в том числе, эпидемия коронавируса.
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