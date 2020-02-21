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Астрономы нашли планету, год на которой длится всего 18 часов

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Астрономы нашли планету, год на которой длится всего 18 часов

Британские планетологи открыли в созвездии Зайца крайне необычную планету: она расположена так близко к звезде, что совершает один оборот вокруг нее всего за 18 часов. Описание открытия опубликовал научный журнал Monthly Notices of Royal Astronomical Society.

«Теоретически планеты такого типа найти легче всего, так как они очень часто проходят по диску светила. В реальности же они встречаются крайне редко: среди нескольких сотен горячих юпитеров, открытых за последние годы, есть только семь планет с орбитальным периодом меньше дня», — объяснил суть открытия профессор Уорикского университета Джеймс Маккормак.

Горячими юпитерами ученые называют газовые гиганты, которые вращаются очень близко к своим звездам — расстояние между ними обычно гораздо меньше, чем между Солнцем и Меркурием. Поэтому атмосфера таких планет разогревается до температур в 1000-1300 кельвинов (727-1027 °C). Из-за близости к светилу год на таких планетах обычно длится несколько земных дней.

В силу высоких температур и необычных условий жизни атмосфера таких планет часто состоит из довольно экзотических соединений. К примеру, за последние пять лет астрономы открыли планеты со свинцовыми и стеклянными облаками, а воздух на них состоял из испаренных металлов и горных пород. В верхних слоях атмосферы таких планет иногда идут дожди из рубинов, сапфиров и других драгоценных камней.

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Самая интересная черта этой планеты заключается в том, что ее орбита не обязательно стабильна. Ученые предполагают, что она постепенно сближается с звездой, в результате чего ее «год» за следующее десятилетие сократится примерно на семь секунд. По оценкам планетологов, она просуществует еще примерно 38 млн. лет, после чего она упадет в верхние слои атмосферы своей звезды.

планета
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