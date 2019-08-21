Ученые обнаружили экзопланету размером с Землю

Специалисты из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили необычную экзопланету размером почти с Земли, но без атмосферы. Об открытии сообщается на сайте американского космического ведомства.

Планета LHS 3844b расположена на расстоянии в 48,6 светового года от Земли и обращается вокруг звезды, относящейся к спектральному классу М или красным карликам. Ее радиус составляет 1,3 от радиуса нашей планеты, а полный оборот вокруг своей звезды она делает всего за 11 часов.

Поскольку расстояние до красного карлика очень небольшое, LHS 3844b, согласно наблюдениям ученых, всегда повернута к звезде одной стороной. Такое явление называется приливным захватом. Именно это обстоятельство и позволило исследователям заметить отсутствие атмосферы. «Дневная» сторона планеты раскалена до 770 градусов Цельсия, в то время как «ночная» намного холоднее. Если бы у планеты была атмосфера, ее разогрев в одном из полушарий приводил бы к возникновению ветров, которые бы переносили массы горячих газов на «холодную» сторону, и температура бы несколько уравновешивалась. Однако этого не происходит на LHS 3844b. Разница температур между «дневной» и «ночной» сторонами настолько высока, что единственным подходящим объяснением является практически полное или полное отсутствие у этого небесного тела атмосферы.

«Разница температур на этой планете настолько велика, насколько это вообще возможно», — объясняет автор исследования Лора Крайдберг. «Это прекрасно вписывается в нашу модель, согласно которой она представляет собой голый камень без какой-либо атмосферы», — добавила она. Специалисты предполагают, что LHS 3844b внешним видом напоминает Луну или Меркурий, поверхность которых покрыта «морями» из затвердевшей лавы.

Обнаруженная планета представляет интерес также и тем, что расположена именно у красного карлика. Дело в том, что это наиболее часто встречающийся тип звезд в нашей галактике. Согласно подсчетам ученых, вокруг них расположена значительная часть всех экзопланет.

Такие звезды намного активнее Солнца, и вспышки на них могут уничтожить жизнь на обращающихся вокруг них планетах, если бы она там была, а также привести к исчезновению атмосферы, что, судя по всему, и наблюдается в случае с LHS 3844b. Если это правило, а не исключение, вероятность обнаружить жизнь на таких небесных телах сильно снижается.