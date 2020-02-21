Зеленский в связи с вчерашними событиями сравнил Украину с Европой Средневековья

Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, где жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил страну с Европой Средневековья.

«Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времен Средневековья», — сказал он в пятницу, выступая в Киеве.

«Давайте не забывать все, что мы все с вами — люди, а не, не хочу сейчас подбирать неправильное слово...», — призвал Зеленский.

Отметим, что по данным полиции обстановка в Новых Санжарах, где одноименный медицинский центр Национальной гвардии Украины принял накануне эвакуированных из г.Ухань на 14-дневный карантин украинцев и граждан ряда других государств, по состоянию на утро пятницы спокойная.

Никаких массовых акций или выражений протеста со стороны местных жителей или других лиц возле санатория сейчас не наблюдается.