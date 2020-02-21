Минагро все-таки выделят в отдельное министерство, его хочет возглавить Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов допускает выделение Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.
«Сейчас идет реформа земли, агрорынка. После того, как эта реформа закончится, запущен будет рынок, я поддерживаю ситуацию, когда мы создадим новое министерство АПК», — сказал Милованов в эфире «Украина 24» в пятницу вечером.
На агропредприятиях уровень эффективности на один актив на 14% ниже, чем в целом на госпредприятиях, подчеркнул министр.
«Мы взяли МинАПКУ в ужасном состоянии. На госпредприятиях крадут, что мы останавливаем, многое уже остановили», — сказал он.
«МинАПК занималось двумя вещами — назначением руководителей на госпредприятия... А второе — продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве не было что спасать», — сказал Тимофей Милованов.
Отвечая на вопрос о том, какое министерство он потенциально возглавил бы, Милованов отметил, что чувствует ответственность за реформу рынка земли и поэтому на данном этапе в гипотетической ситуации разделения Минэкономики возглавил бы Минагро.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016