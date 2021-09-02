«Интер», «НАШ» и другие СМИ попал под санкции Нацсовета по ТВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наложил санкции на ряд украинских телеканалов и радиостанций из-за нарушений, допущенных в их эфире или связанных с нарушением их программной концепции.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета в четверг, под санкции попали телеканалы «Интер», «НАШ», «МАКСИ-ТВ», а также радиостанция «Радио Класс», в то время, как телеканалы «Донетчина TV», «Исландия», «5 канал» и радиостанция и «Країна ФМ» получили предупреждения.

Так, телеканалу «Интер» назначена очередная внеплановая невыездная проверка из-за демонстрации советских фильмов с участием актеров, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. «За период с 9 по 29 августа в эфире телеканала транслировались 12 таких фильмов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка будет проводиться в период с 17 сентября по 1 октября. До 21 сентября лицензиат должен направить в адрес регулятора необходимые документы и материалы.

Кроме того, телеканалу «НАШ» могут аннулировать лицензию, поскольку он не устранил ранее обнаруженных нарушений, связанных с расжиганием ненависти в эфире транслируемых телепрограмм.

«Телеканал „НАШ“ не устранил нарушений, за которые получил две штрафные санкции, и дальше распространяет в своих программах язык вражды, поэтому регулятор обратится в суд с иском об аннулировании лицензии», — сообщают в Нацсовете.

Там отмечают, что язык ненависти в эфире телеканала расжигали гости программ, в то время как ведущие не пытались «опровергать или критически отнестись ни к одному высказыванию гостя передачи, тем самым они не обеспечили предоставление объективной и полной информации зрителям».

«Они даже не пытались остановить высказывания, содержащие язык вражды и необъективную информацию. Наоборот они соглашались и провоцировали гостя на подобную риторику... Сотрудники телеканала „НАШ“ проигнорировали обязанности и ответственность перед зрителями, перед обществом и не приняли никаких мер чтобы прекратить такие правонарушения во время прямой трансляции. В повторе передача транслировалась без изменений и редакционной модерации, и это имеет признаки умышленного предоставления ложной информации», — подчеркивают в Совете.

Отмечается также, что телеканал «МАКСИ ТВ», который ретранслировал программы телеканала «НАШ», должен будет заплатить более 230 тыс. грн штрафа.

Под санкции регулятора попал и телеканал «Донетчина TV», которому объявлено предупреждение из-за несоблюдения порядка размещения логотипа и данных о производителе программ, программной концепции, а также рекламного законодательства.

Предупреждение от Нацсовета получили также телеканал «ИСЛАНДИЯ», который не вел вещание на выделенных ему спутниковых частотах, «5 канал» и радиостанция «Країна ФМ», которые получили предупреждения из-за нарушений программы вещания в Дни памяти.

Кроме того, регулятор оштрафовал на 1800 грн радиостанцию «Радио Класс» за невыполнение доли песен в эфире, которые исполняются на украинском языке.