Президент Польши считает Россию не заслуживающим доверия агрессором

Польский президент Анджей Дуда считает Россию агрессором в отношении Украины. Об этом он заявил в интервью польскому еженедельнику Sieci.

Говоря о российско-польских отношениях, Дуда отметил, что Москва до сих пор «проводит очень агрессивную политику».

«Россия является агрессором в Украине. Она не остановилась, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска. Она поддерживает так называемых сепаратистов, а также агрессивна по отношению к другим странам», — заявил президент.

Дуда отметил, что Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство. Все это, по его мнению, говорит о том, что Россия не заслуживает доверия.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на 56-й Мюнхенской конференции заявил, что Россия несет серьезную угрозу Евросоюзу. «Россия — серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, в первую очередь с США», — сказал Чапутович.