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В Японии умер старейший мужчина на планете

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В Японии умер старейший мужчина на планете

В японской префектуре Ниигата умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, который две недели назад был официально признан старейшим из живущих на Земле мужчин. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, японец скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми в городе Дзёэцу.

Ватанабэ был удостоен звания самого старого (живущего) мужчины планеты 12 февраля. На тот момент ему было 112 лет и 344 дня. Представители Книги рекордов Гиннесса вручили японцу соответствующий сертификат.

Мужчина родился 5 марта 1907 года и был первым из восьми детей в семье. После окончания учебы стал сотрудником компании Dai-Nippon Meiji Sugar и переехал в Тайвань, где проработал 18 лет — заключал контракты на поставки сахарного тростника с плантаций. Принял участие во Второй мировой войне, после чего вернулся на родину. Там вплоть до пенсии, на которую вышел в 1974 году, работал в сельскохозяйственной сфере. У Ватанабэ было пятеро детей, 12 внуков и 16 правнуков.

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Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете также жил в Японии. 113-летний Масадзо Нонака, который в апреле 2018 года был признан самым пожилым из живущих на планете мужчин, умер в январе прошлого года.

Япония, долгожитель
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