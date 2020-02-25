Беларусь потеряла $2 млрд экспорта из-за России

Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА.

По словам Макея, прирост экспорта остальной продукции составил 4,3%, однако, «этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере».

Министр подчеркнул, что изменение условий торговли со стороны России произошло «несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной».

Напомним, что «грязная» нефть из нефтепровода «Дружба» начала поступать в апреле 2019 года в Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и на Украину. В ней было превышено содержание хлорорганических соединений. По версии следствия, виновником загрязнения стала частная компания, которая находилась рядом с российской частью трубопровода. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ущерб от загрязнений нефти в «сотни миллионов долларов». По его словам, ущерб был нанесен нефтепроводу и оборудованию, которое на нем установлено, из-за чего мощности заводов сократились.

В январе Москва и Минск согласовали способы определения компенсации за поставки некачественной нефти по трубопроводу «Дружба».

По словам министра иностранных дел Белоруссии, еще одной причиной снижения экспорта Беларуси стало введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов.