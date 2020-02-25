Дебоширов из Новых Санжар арестовали на два месяца

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем подозреваемым в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах против размещения в поселке эвакуированных из Китая граждан. Об этом во вторник сообщил начальник отдела коммуникации Нацполиции по Полтавской области Юрий Сулаев.
«Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток», — цитируют Сулаева СМИ.
По его словам, полиция сейчас устанавливает место пребывания пятого подозреваемого в организации массовых беспорядков.
Напомним, что 20 февраля в Новых Санжарах местные жители протестовали против размещения в санатории Нацгвардии эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Местные перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
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