Промпроизводство в Украине обвалилось на 5,1%

Промышленное производство в Украине в январе 2020 году снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года, тогда как в январе прошлого года был зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2020 к январю-2019 сократилось на 4,7%.
Госстат указывает, что по отношению к последнему месяцу прошлого года промышленное производство в первом месяце этого года упало на 8,4%, однако с учетом сезонного фактора — рост на 1,2%.
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