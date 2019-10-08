Украинская армия отойдет на Донбассе на позиции 2016 года

Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что разведение войск на Донбассе будет зеркальным, на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны, при этом украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад, сообщает пресс-центр Минобороны.
«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию», — сообщил Хомчак во время рабочей поездки в район проведения Операции объединенных сил.
В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей незаконными вооруженными формированиями позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.
«Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации», — отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.
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