Брата Ющенко лишили докторской степени

Аттестационная коллегия Минобразования отменила решение Ученого совета о присуждении брату третьего президента, нардепу Верховной Рады трех созывов Петру Ющенко степени доктора исторических наук по специальности «История Украины» за академический плагиат в диссертации. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Решение было принято из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям.

В Минобразования объяснили, что диссертация Ющенко на тему «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI вв.)» не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые раскрывают важную научную или научно-прикладную проблему, в ней также присутствует наличие текстовых заимствований и некорректные ссылки.