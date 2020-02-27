Минэкономики собирается в 2021-2023 потратить более 90 млрд грн на программы господдержки

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает в 2021-2023 гг. выделить более 90 млрд грн на государственную поддержку приоритетных направлений — промышленность, сельское хозяйство и экспорт, в том числе в 2021 году — 26 млрд грн, 2022-м — 31 млрд грн, 2023-м — 33 млрд грн.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, соответствующие предложения содержатся в сформированной министерством бюджетной декларации на 2021-2023 гг.

Согласно предложениям, в частности, сумма поддержки на последующие три года для увеличения объема сельхозпродукции, развития предприятий АПК и обеспечения продовольственной безопасности в целом составит 45,52 млрд грн, в том числе финподдержка сельхозтоваропроизводителей — 40,9 млрд грн, Фонд частичного гарантирования кредитов — 3,12 млрд грн, кредиты фермерским хозяйствам — 1,5 млрд грн.

Сумма поддержки экспорта составит 12,41 млрд грн, в том числе поддержка и продвижение экспорта — 410 млн грн, Экспортно-кредитное агентство — 6 млрд грн, компенсация процентов по кредитам экспортеров — 6 млрд грн.

По разным направлениям в промышленности в целом планируется выделить 32,65 млрд грн, в том числе 16,9 млрд грн — на развитие авиастроения, 6 млрд грн — на компенсацию кредитов за приобретение производственного оборудования, 6,75 млрд грн — на софинансирование проектов смарт-специализации регионов, 3 млрд грн — на создание Фонда энергоэффективности в промышленности.

«Важно отметить, что по экспортным программам поддержка предоставляется, в том числе, предприятиям промышленности. Таким образом, общая сумма поддержки для промышленности может быть увеличена», — отмечается в сообщении.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в четверг в «Фейсбук» написал:

«На последующие три года мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро. Для сравнения: в этом и прошлом годах поддержка приблизительно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в восемь раз. Вся поддержка будет распределяться, согласно лучшим современным практикам, и будет решать проблемы в тех направлениях, где работают рынки».

По данным пресс-службы министерства, на текущий год запланировано 4 млрд грн по программе финансовой поддержки аграриев, а направление удешевления для них кредитов с целью покупки земли сельхозназначения будет добавлено в программу поддержки после одобрения народными депутатами законопроекта об обороте земель сельхозназначения. Выплаты начнутся с апреля.

Кроме того, на 2020 год запланированы 45 млн грн на программы поддержки и продвижения экспорта.