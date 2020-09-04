Аграрии уже получили в этом году 1,11 млрд грн по программам господдержки

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выплатило аграриям по разным направлениям господдержки 1,11 млрд грн из 4 млрд, выделенных из бюджета на 2020 год.
Согласно сообщению на сайте министерства в пятницу, по направлению «Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства» аграриям уже выплачены компенсации на 784,9 млн грн (из предусмотренных 1 млрд грн).
По направлению «Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов» фактически уплаченные проценты за пользование кредитами составляют 322,9 млн грн (из предусмотренных 1,2 млрд грн).
В министерстве отметили, что по направлению «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств» предусмотрено 380 млн грн, их финансирование началось в августе.
По направлению предоставления семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц-членов/головы семейного фермерского хозяйства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование предусмотрено 20 млн грн (финансирование начнется с сентября).
Предоставление кредитов фермерским хозяйствам (из Укргосфонда): предусмотрено 67 млн грн (завершаются конкурсные отборы, финансирование началось в августе).
По направлениям «Финансовая поддержка развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции» предусмотрен 1 млрд грн, «Финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства» — предусмотрено 400 млн грн.
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