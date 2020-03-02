Еврокомиссия ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе

Власти Евросоюза повысили оценку риска заболевания новой коронавирусной инфекцией в странах — членах сообщества со среднего до высокого уровня. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Наше агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня», — сказала она.
По словам главы ЕК, Евросоюз на всех уровнях активно предпринимает все меры, чтобы остановить распространение вируса.
В свою очередь еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес сообщила, что ЕК зафиксировала на утро понедельника 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 18 странах ЕС, 54 человека умерли.
ЕС проведет 6 марта экстренную встречу министров здравоохранения для обсуждения мер борьбы с коронавирусом.
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