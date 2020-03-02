Счета за теплоснабжение в феврале могут быть снижены до 40%

Предприятия теплокоммунэнерго при расчетах стоимости теплоснабжения в феврале получат возможность снизить «платежки» для населения до 40%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на пресс-брифинге в понедельник.
«В феврале украинцы заплатят, возможно, рекордно низкие суммы за тепло не только за эту зиму, но и за несколько последних лет. Отдельные потребители могут получить платежки иногда ниже до 40%, чем за соответствующий период прошлой зимы», — сказал он, передает Интерфакс-Украина.
Как отметил Гончарук, это результат совместной работы команды президента страны, парламента и правительства.
Возможность снижения стоимости услуг теплокоммунэнерго премьер объяснил тем, что цена на газ в феврале была значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. В стоимости коммунальных услуг она составит менее 4 тыс. грн/1 тыс. куб. м.
«В феврале газ был значительно дешевле. Рынок был таким благоприятным, поэтому ожидается, что цена газа в стоимости коммунальных услуг будет меньше, чем 4 тыс. грн», — сказал премьер.
При этом он сообщил, что отопительный сезон 2019/2020 Украина прошла успешно, в том числе и из-за теплой погоды.
«Несмотря на то, что были опасения, будут ли поставки газа и другие события, которые приведут к срыву отопительного сезона, этого не произошло», — констатировал Гончарук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016