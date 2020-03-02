В порту «Южный» накрыли рекордную партию чилийского кокаина

Более 30 килограммов кокаина — рекордную с начала года партию наркотиков — обнаружили в порту «Южный».
Об этом говорится в сообщении ГПСУ.
«Правоохранителей заинтересовал контейнер, прибывший в Морской торговый порт „Южный“ из Республики Чили с грузом легковых машин... В конструктивных особенностях автомобиля обнаружили 31 брикет высококачественного кокаина общим весом более 30 кг. Каждый из пакетов был промаркирован изображениями персонажа из известной игры „Монополия“. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 миллионов гривен», говорится в сообщении ГПСУ.
Было установлено, что часть элитных наркотиков преступники намеревались переместить в страны Европейского Союза. В дальнейшем в Киеве в рамках спецоперации правоохранители задержали трех участников преступной группировки, а также одного иностранного соорганизатора наркобизнеса.
Правоохранители выяснили, что наркодилеры планировали переправить в нашу страну более 500 кг кокаина для дальнейшего сбыта как в Украине так и в странах ЕС.
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