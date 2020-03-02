В Украине могут ввести должность вице-премьера по обороне

В Кабинете министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по обороне, заявляет глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс „Укроборонпром“, есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне», — сказал Арахамия в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства — Ред.)», — добавил парламентарий.
Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появился четыре-пять новых лиц. При этом, по словам Арахамии, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.
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