Число жертв коронавируса в Италии превысило 50 человек

Число скончавшихся от коронавируса в Италии увеличилось на 18 человек и достигло 52. Об этом объявил в понедельник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
«В настоящий момент нет проблем с местами в отделениях интенсивной терапии, число излечившихся достигло 149 человек», — цитируют Боррелли местные СМИ. По его словам, 50% заразившихся находятся дома, 40% госпитализированы с легкими симптомами, 10% лежат в реанимации. Количество заразившихся коронавирусом в Италии составляет 1835 человек.
Наибольшее число — более двух третей (1077) заразившихся находятся в северной области Ломбардия, где десять городов находятся в полной изоляции. Два пациента из красной зоны выздоровели, сообщил Боррелли со ссылкой на региональные власти. На второе место по числу инфицированных вышла Эмилия-Романья (324), на третьем — Венето, где, как считается, находится второй локальный эпицентр вспышки коронавируса. Отдельные случаи зарегистрированы в 13 областях, включая столичную Лацио, где заражение выявлено у четырех человек.
В Риме откроют в среду закрытую ранее церковь Сан-Луиджи-дей-франчези, французский священник которой госпитализирован в Париже с коронавирусом. Санитарные власти Рима полностью исключили риск заражения, говорится в заявлении посольства Франции при Ватикане. Церковь, которая принадлежит Франции, интересна тем, что там хранятся работы Караваджо.
Локальные вспышки заболевания в Ломбардии в районе города Лоди под Миланом, а также в населенном пункте Во (область Венето) были зафиксированы 21 февраля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил на сроки от недели до двух (в зависимости от района страны) карантинные меры для недопущения распространения коронавируса. Так, в Ломбардии и Венето (включая города Милан и Венеция) открываются музеи, однако закрыты до 8 марта оперные театры — «Ла Скала» и «Ла Фениче». По-прежнему ограничения распространяются на общественные мероприятия, в том числе религиозного характера (свадьбы и похороны).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016