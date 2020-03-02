Причина пожара на арсенале в Балаклее была сфальсифицирована

Основная версия о причинах пожара и взрывов на складе боеприпасов в г.Балаклея Харьковской области была политически ангажированной, а версия атаки на слады ударного беспилотного летательного аппарата не имеет под собой оснований, полагает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы провели заседание (временной следственной комиссии Рады — Ред.) по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой. Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований», — сказал Арахамия в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Народный депутат допустил, что версия с ударным беспилотником была навязана. «Выглядело так, что там было просто давление на участников, чтобы навязать некую версию. Это может быть большой скандал», — отметил Арахамия.

Он рассказал, что за несколько дней до пожара ревизионная комиссия сделала вывод об огромной недостаче на этих складах. «И это было серийно по всем складам», — добавил глава парламентской фракции.

Арахамия также сообщил, что в настоящее время ход досудебного расследования в уголовном производстве по этому делу находится на контроле в главном следственном управлении СБУ.

Как сообщалось, причиной взрывов на территории арсенала в Балаклее была диверсия, осуществленная при помощи ударного беспилотного летательного аппарата

Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.).